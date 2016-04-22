Симферополь, 22 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. «Меджлис крымско-татарского народа» никогда не был демократическим институтом, а был «замкнутой клановой полукриминальной структурой, обслуживающей политические и коммерческие интересы узкого круга лиц», сказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ТАСС заявление представителя Госдепартамента США Джона Кирби, призвавшего Россию отменить решение о приостановке деятельности организации «Меджлиса крымско-татарского народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Демократический институт»

«Никогда меджлис не был «демократическим институтом», как выразился господин Кирби. Всегда, в том числе и в годы украинской аннексии Крыма, он был замкнутой клановой полукриминальной структурой, обслуживающей политические и коммерческие интересы узкого круга лиц. Не случайно этот «демократический институт» упорно избегал официальной регистрации, демонстративно нарушая закон, между прочим, украинский тоже. На протяжении почти четверти века меджлис пытался разрушить мир и межнациональное согласие в Крыму», — заявил Аксёнов.

При этом глава Крыма отметил, что слова представителей меджлиса о защите прав крымско-татарского народа — такая же «наглая ложь», как слова американских чиновников «о защите демократии».

«Американские хозяева пытаются спасти свой проект, который они называют «демократическим институтом». Но демократия тут ни при чем. В чем она заключается? В блокадах полуострова, которые устраивает меджлис при поддержке киевской власти, чтобы лишить крымчан воды, электричества, уморить их голодом? В попытках запугать население полуострова? В политическом шантаже власти, которым меджлис занимался десятилетиями? А призывы разжечь войну в Крыму — это тоже демократия?» — задал риторические вопросы глава Крыма.

Ранее прокурор Крыма Наталья Поклонская, отреагировав на заявление Джона Кирби, предложила Госдепу США создать экстримистскую организацию «Меджлис крымско-татарского народа» на территории своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля прокуратура Крыма приняла решение о приостановке деятельности меджлиса крымских татар. 18 апреля Минюст РФ включил меджлис в перечень организаций, деятельность которых приостановлена из-за экстремизма.

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