Ереван, 22 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 22 апреля принял находящегося с официальным визитом в республике министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

President.am

ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении сообщили, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся повестки армяно-российских отношений и ситуации, которая создалась вследствие развязанных Азербайджаном 2−5 апреля с.г. военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Приветствуя Министра иностранных дел России в Ереване, Серж Саргсян отметил, что повестка армяно-российских отношений довольно богата, и во время встреч разного уровня, в том числе, на высшем уровне, обсуждаются самые актуальные вопросы.

«Так получилось, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева проходил и Ваш визит проходит в напряженной ситуации в нашем регионе. И ни для кого не секрет, что эта ситуация вызвана безответственными действиями Азербайджана. Начиная широкомасштабные военные действия против Нагорного Карабаха, Азербайджан еще раз доказал, что Карабах не может иметь ничего общего с Азербайджаном. Применив весь арсенал, конечно, Азербайджан получил достойный отпор. Но эти действия Азербайджана, я думаю, что отодвинули далеко в сторону переговорный процесс. Мы всегда были в этом процессе конструктивными, всегда были уверены, что сопредседатели Минской группы, в конце то концов, изложат свой подход к решению вопроса, адресно назовут ту сторону, которая отказывается от этих предложений. Но, к сожалению, азербайджанцы посчитали, что они могут безнаказанно нарушать соглашение, которое было подписано еще в 1994—1995 годах, и те договоренности, которые мы достигали во время этих длительных переговоров. Мы этот этап начали в 2007 году. В течение девяти лет мы были активным свидетелем и участником этого процесса, старались найти приемлемые решения, быть конструктивными. Мы были убеждены, что, на самом деле, этот вопрос может решаться только лишь на основе компромисса, мирным путем, но сегодня имеем то, что имеем. Поэтому для меня крайне важна Ваша точка зрения, почему, все-таки, это произошло. Конечно, мы имеем свое видение, но Вы гораздо больше информированы, и поэтому будем благодарны, если Вы обозначили бы Ваше видение», — сказал Серж Саргсян.

В свою очередь Сергей Лавров выразил благодарность президенту Армении за возможность встречи, представил результаты переговоров, проведенных в рамках его визита. «Мы уже провели хорошие переговоры, посмотрели ход реализации двусторонних договоренностей, которые Вы с Владимиром Владимировичем Путиным достигли. Есть кое-где у нас задержки, но тем не менее, приверженность всем принципиальным договоренностям сохраняется. Это наша главная цель — работать над указаниями президентов. Обсуждали мы и ситуацию в нагорно-карабахском урегулировании, и мы глубоко встревожены тем, что произошло. Как вы знаете, с первых же минут российская сторона, лично Президент, стремились прекратить нарушение соглашений, которые были подписаны в 94−95 годах и имеют бессрочный характер. Мы сегодня это четко подтвердили и призвали ни коим образом не подвергать сомнению эти важнейшие документы. И удалось остановить кровопролитие.

Тем не менее, как мы понимаем, сейчас пока ситуация не до конца еще устоялась, и мы исходим из того, что на данном этапе очень важно претворить в жизнь то, о чем Вы договаривались с президентом Азербайджана при российском посредничестве еще пять лет назад: о механизмах расследования инцидентов, о предупреждении инцидентов и мерах доверия, с тем, чтобы максимально снизить, даже через чисто технические шаги, риск какого-либо всплеска конфронтации.

Поручения соответствующие были даны ОБСЕ, и мы сейчас хотим, чтобы германское председательство активно этим озаботилось. Я понимаю, что Вы сказали, Серж Азатович, конечно же, о том, что сейчас трудно возвращаться за стол переговоров. Ситуация должна чуть-чуть успокоиться, и люди должны успокоиться. Мы еще раз приносим соболезнования по поводу тех жертв, которые произошли в результате этого конфликта, но тем не менее, я с Вами согласен, что военного решения у конфликта нет, а значит, придется продолжать усилия по политическому урегулированию.

Почему ситуация оказалась в такой критической точке, я не могу решать за Армению, за Азербайджан, за карабахцев, но я думаю, что если бы нам удалось продвинуться, чуть-чуть хотя бы, в политическом процессе, если бы мы, хотя бы, обозначили общие принципы, которые стороны бы взяли за основу для проработки, для подготовки уже юридически обязывающих документов, конечно, это бы играло не только важную роль для завязывания переговоров, но и сдерживающим фактором было бы для недопущения всплесков насилия. Но, повторю, решения могут достичь только сами стороны. Мы старались, стараемся и будем стараться помочь, вместе с сопредседателями: с американцами, с французами. У нас единая позиция, и, как я понимаю, Армения её поддерживает, что тройка сопредседателей должна продолжать выполнять функцию основного координатора вместе с ОБСЕ в соответствии с тем мандатом, который стороны согласились этому механизму предоставить. И мы не поддерживаем попытки искать какие-то параллельные каналы, создавать механизмы, которые не пользуются доверием всех сторон. Это будет только отвлекать от главной задачи — обеспечить безопасность, не допустить новых жертв и создать все-таки условия для возобновления политического процесса», — сказал глава МИД России.