Ставрополь, 22 апреля, 2016, 17:25 — ИА Регнум. На востоке Ставропольского края 22 апреля проводятся штабные антитеррористические учения, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе Ставрополья.

Spetsnaz Тренировка спецназа

Действия оперативных сил в случае террористической угрозы отрабатываются в Степновском районе Ставрополья.

Отметим, что с 25 по 28 апреля Ставропольский край примет участие во Всероссийских командно-штабных учениях сил МЧС, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Мероприятие нацелено на повышение готовности органов управления, координационных органов, сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Действия чрезвычайных служб будут отработаны в условиях возникновения природных пожаров, а также при выполнении противопаводковых мероприятий в регионах Российской Федерации.

Корме того, будут отработаны меры, направленные на совершенствование приемов и способов защиты населения, повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС, проверку готовности воздушных судов различной ведомственной принадлежности, спланированных для проведения мониторинга, тушения природных пожаров, защиты населенных пунктов, а так же доставки сил и средств в районы чрезвычайных ситуаций.

Учения будут проводиться в три этапа.