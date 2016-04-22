Астана, 22 апреля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Прокурор Алатауского района города Алма-Ата обратился в суд с иском о признании продукции, размещенной на иностранных интернет-ресурсах, незаконной и о прекращении ее распространения на территории Республики Казахстан. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Алатауского районного суда.

Блокировки во «Вконтакте»

Как выяснилось в ходе судебного заседания, речь идет о двух интернет-пабликах (сообществах) в социальной сети «Вконтакте». Прокурора возмутил тот факт, что в этих сообществах имеются публикации, содержащие подробные методы, способы и рекомендации для осуществления суицида.

«Решением суда эти паблики были признаны незаконными, так как содержат информацию, противоречащую законодательным актам Казахстана. Распространение данной продукции на территории республики прекращено судом. Решение вступило в законную силу», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Российская социальная сеть «ВКонтакте» является крупнейшей на постсоветском пространстве. Ежедневная аудитория соцсети превышает 40 млн человек. В «Вконтакте» зарегистрировано около 190 млн аккаунтов.

Напомним, согласно закону Казахстана «О средствах массовой информации», все интернет-ресурсы отнесены к СМИ и не должны использоваться для совершения уголовных и административных правонарушений.