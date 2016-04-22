Чебоксары, 22 апреля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В прошлом году почти половина депутатов Госсовета Чувашии заработала более 2 млн рублей, доходы трети депутатского корпуса превышают 3 млн рублей. Самые богатые народные избранники заработали за год от 11 млн до 22,2 млн рублей — таких парламентариев пятеро (в 2014 году было шестеро). В топ-10 самых восемь парламентариев, которые входили в число богатых депутатов и в 2014 году. 11 человек получили менее 1 млн рублей (в 2014 году — девять). Выгодно отличаются от всех остальных оба вице-спикера — Николай Малов и Олег Мешков. У лидера чувашских единороссов Малова — самая состоятельная супруга, задекларировавшая свыше 41 млн рублей. Мешков — просто самый «доходный» из парламентариев на сегодня, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой сведения о доходах и об имуществе, опубликованные на сайте Госсовета Чувашии.

Фото Бориса Филатова, cap.ru Николай Малов (слева), Юрий Попов и Олег Мешков

Как и в прошлом году, в чувашском парламенте наибольший доход получил вице-спикер Госсовета, единоросс Олег Мешков, который указал в декларации за 2015 год свыше 22,2 млн рублей (в 2014 году — 23,4 млн рублей). Отметим, что в этом году Мешков отличился тем, что не смог попасть в праймериз по выдвижению в Госдуму из-за отсутствия справки о судимости.

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На втором месте по уровню заработка оказался единоросс Валерий Иванов, доходы которого превысили 14,65 млн рублей. В 2014 году он был на третьей позиции (14 млн рублей). Тройку самых богатых депутатов замыкает либерал-демократ Юрий Шлепнёв с 14,2 млн рублей доходов, поднявшись с пятой позиции в 2014 году и заработка в 11,5 млн рублей.

На четвёртом месте, как и в 2014 году, оказался Андрей Углов, чьи доходы выросли с 13,1 млн до 13,5 млн рублей. На пятом месте — Елена Бадаева (11,88 млн рублей), которая в 2014 году была шестой с доходами в 11,2 млн рублей. Шестое место занимает Сергей Щетников (доход изменился с 8,933 млн до 8,4 млн рублей), седьмое — Кияметдин Мифтахутдинов (с 6,9 млн рублей до 7,95 млн рублей), на восьмой позиции — покинувший фракцию справороссов Владимир Михайлов (с 21,1 млн до 7,89 млн рублей). В десятку высокооплачиваемых персон вошли Николай Николаев (с 4,07 млн до 4,17 млн рублей) и Валерий Павлов (с 3,37 млн до 4,047 млн рублей).

Топ-10 самых богатых народных избранников покинули единоросс Михаил Резников, который перешёл работать в правительство Чувашии вице-премьером, и справоросс Сергей Семенов, чей доход упал с 7,78 млн рублей до 612 тыс. рублей, и он стал шестым среди топ-10 самых бедных депутатов.

Доходы спикера Юрия Попова по сравнению с 2015 годом сократились на 29 тыс. рублей и составили 2,608 млн рублей. Его заместитель и глава комитета по государственному строительству, участник праймериз в Госдуму Николай Малов заработал 2,22 млн (в 2014 году — 2,518 млн рублей). Глава комитета по бюджету Игорь Кушев задекларировал 1,677 млн рублей (в 2014 году — 1,35 млн рублей), глава комитета по соцполитике Петр Краснов указал 2,096 млн рублей (в 2014 году — 2,05 млн рублей).

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Представители других партий, получающие зарплату за депутатскую работу, задекларировали следующие годовые доходы: лидер фракции справороссов Игорь Моляков — 1,226 млн рублей (в 2014 году — 1,257 млн рублей), глава фракции КПРФ Дмитрий Евсеев — 1,223 млн рублей (в 2014 году — 1,256 млн рублей), Андрей Кулагин — 1,152 млн рублей (в 2014 году — 1,33 млн рублей).

Меньше всего в прошлом году заработали единоросс Анатолий Князев (411 тыс. рублей), которого сместили с поста вице-спикера и в настоящее время он работает министром сельского хозяйства Коми, коммунисты Виктор Ильин (307 тыс. рублей) и Татьяна Старева (271 тыс. рублей). На последнем месте по уровню дохода — член фракции КПРФ Олег Князькин (263,8 тыс. рублей).

Из жён депутатов со второго места на первое переместилась супруга Николая Малова, указавшая почти 41,2 млн рублей дохода, из них 35 млн рублей получено от продажи недвижимого имущества. На втором месте — супруга Олега Мешкова, которая заработала более 11 млн рублей (в 2014 году — 19 млн рублей). Далее по уровню доходов идут супруги Юрия Шленева (1,66 млн рублей) и Владимира Михайлова (1,645 млн рублей). У жён Андрея Углова, Игоря Кушева, Игоря Молякова — нулевые доходы.

Что касается имущества, то подавляющее большинство депутатов являются владельцами земельных участков. Девять земельных участков приобрел Николай Ванеркин (общая площадь 15,25 тыс. кв. метров). У Петра Краснова указано три земельных участка в индивидуальной собственности (общая площадь около 3 тыс. кв. метров), ещё один — площадью 304,2 тыс. кв. метров — находится в долевой собственности (1/18 доля в праве).

У лидера доходного рейтинга Олег Мешкова в собственности — пять участков (общая площадь 31,1 тыс. кв. метров), жилой дом, четыре квартиры, четыре нежилых здания, четыре склада, одно здание холодильника, гараж с пристроем под склад с офисными помещениями, подъездной ж/д путь, два объекта незавершённого строительства. И целый транспортный парк: автовышка, 12 грузовиков, автобус, два автофургона, четыре прицепа. На его супругу зарегистрировано 17 фургонов, три грузовика, четыре полуприцепа, три погрузчика, тягач и ГАЗ 3302.

Пять земельных участков и у Владимира Михайлова (общая площадь 10,6 тыс. кв. метров), ещё три — в долевой собственности. Ему также принадлежат две комнаты, три жилых дома, объект индивидуального жилищного строительства, нежилое помещение. У его супруги в индивидулаьной собственности три земельных участка, 12 нежилых зданий, квартиры.

Пять земельных участков также зарегистрировал Валерий Шигашев (общая площадь 14,8 тыс. кв. метров). Помимо этого, у него в собственности находятся две квартиры, жилой дом, семь производственных помещений, гараж, две иномарки, четыре грузовика и специальное пассажирское транспортное средство.

Значительный список объектов недвижимости — у Николая Угаслова: три земельных участка (общая площадь почти 7,4 тыс. кв. метров), две квартиры, два жилых дома, четыре гаража, пять нежилых помещений и кладовая.

У депутата Николая Малова обращает на себя внимание список объектов, находящихся в пользовании супруги: здание СТО, стоянка для автомашин с объектом придорожного сервиса, два кафе с магазином, две буровые скважины на воду и здание охранника. Сам депутат официально является владельцем только одного земельного участка и дома, его супруга — земельного участка и квартиры, в долевой собственности у неё находятся квартира и нежилое помещение.

Большой автопарк — у Юрия Шлепнева, который владеет тремя земельными участками и четырьмя нежилыми помещениями: у него шесть легковых автомобилей, грузовик, катер и три понтона.

Доходы депутатов Госсовета Чувашии за 2015 год

— —

Доходы депутатов, рублей

Доходы супругов (жён), рублей

1

Мешков Олег

22 219 284,08

11 039 235,19

2

Иванов Валерий

14 653 015,25

176 400

3

Шлепнев Юрий

14 202 896,82

1 658 745,98

4

Углов Андрей

13 531 521,37

0

5

Бадаева Елена

11 880 892,50

6

Щетников Сергей

8 425 291,92

8,51

7

Мифтахутдинов

Кияметдин

7 950 007

240 465,60

8

Михайлов Владимир

7 895 704,07

1 645 521,58

9

Николаев Николай

4 171 142,54

866 086,96

10

Павлов Валерий

4 047 233,62

1 059 279,44

11

Кислов Юрий

3 565 858,87

599 491,71

12

Андреев Валерий

3 205 156,7

1 489 578,4

13

Попов Юрий

2 608 303,78

984 559,31

14

Угаслов Николай

2 596 440,03

116 982,02

15

Лукин Леонид

2 253 973

16

Малов Николай

2 220 963,17

41 197 368,53

(в том числе доход от продажи недвижимого имущества 35 000 000)

17

Михеев Сергей

2 184 608,33

379 632,35

18

Таланов Олег

2 150 825,71

299 815,87

19

Краснов Петр

2 096 496,68

518 432,62

20

Филимонов Валерий

2 065 850,42

188 278,59

21

Николаев Олег

2 035 540

23 500

22

Дельман Олег

1 899 971,33

120 000

23

Николаева Елена

1 823 444,82

568 819,5

24

Александров Вячеслав

1 752 594,33

872 685,81

25

Кушев Игорь

1 677 279,49

0

26

Шигашев Валерий

1 517 059

82 016

27

Ефремов Николай

1 344 110

20 086

28

Исаев Юрий

1 322 710,02

271 801,73

29

Моляков Игорь

1 226 702,92

0

30

Михайловский Михаил

1 225 418

229 424

31

Евсеев Дмитрий

1 223 375,94

-

32

Кулагин Андрей

1 152 274,45

64 713,91

33

Ванеркин Николай

899 082,13

705 034,77

34

Свешников Владимир

792 5215

511 848

35

Никаноров Александр

653 886,97

-

36

Никифоров Петр

643 881

161 000

37

Мидуков Владимир

637 284

191 756

38

Семенов Сергей

612 000

89 790

39

Васильев Генрих

454 373,30

152 693,31

40

Князев Анатолий

410 695,19

170 605,05

41

Ильин Виктор

306 795,73

202 433

42

Старёва Татьяна

270 856,54

-

43

Князькин Олег

263 832,87

-