Олланд до лета попросит парламент Франции ратифицировать Парижский договор
Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Французский президент Франсуа Олланд заявил, что «к лету этого года» попросит парламент Франции ратифицировать Парижский договор по климату, передает Associated Press.
Он дал короткий комментарий незадолго до того, как лидеры 170 стран приступили к церемонии подписания климатического соглашения. «Мы дошли до точки невозврата», — говорит Олланд.
Президент Франции и французский министр экологии Сеголен Руаяль, ответственная за переговоры по глобальному климату, пригласили представителей 193 стран-членов в штаб-квартиру ООН.
Парижский договор вступит в силу, как только 55 стран, представляющих 55% глобальных выбросов углекислого газа, ратифицируют его. США и Китай, на чью долю приходится 40% глобального CO2, выразили намерение присоединиться в этом году к документу.