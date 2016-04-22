Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Французский президент Франсуа Олланд заявил, что «к лету этого года» попросит парламент Франции ратифицировать Парижский договор по климату, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

Он дал короткий комментарий незадолго до того, как лидеры 170 стран приступили к церемонии подписания климатического соглашения. «Мы дошли до точки невозврата», — говорит Олланд.

Президент Франции и французский министр экологии Сеголен Руаяль, ответственная за переговоры по глобальному климату, пригласили представителей 193 стран-членов в штаб-квартиру ООН.