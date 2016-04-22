Нижний Новгород, 22 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Британский журналист, заместитель главного редактора The Сalvert journal Артур Хаус был задержан в Нижнем Новгороде сотрудниками ФМС за нарушения миграционного законодательства.

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Позже Сормовский районный суд постановил выдворить Хауса за пределы Российской Федерации. Кроме того, британский подданный был оштрафован на 4 тыс. рублей.

Теперь Хаус обязан покинуть Россию «путем контролируемого самостоятельного выезда».

Хаус прибыл в Нижний Новгород для проведения семинара для сотрудников местных СМИ, однако его виза не предусматривает подобного рода деятельности.

После прибытия сотрудников ФМС к месту проведения семинара Хаус попытался избежать встречи с ними и покинуть здание через запасной выход, но ему этого не удалось.

В начале апреля 2016 года тот же Сормовский суд Нижнего Новгорода принял решение о депортации директор академии по правам человека Норвегии Лиллианы Юрт, которая была задержана после проведения лекции в ННГУ им. Лобачевского, проходившей в рамках российско-норвежского семинара на тему «Становление журналиста в мультикультурном обществе».

По данным суда, выданная Юрт рабочая виза также не предусматривала ведение образовательной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года экс-президент Американской торговой палаты в России, а ныне директор консалтинговой компании Blacklin Associates Скотт Блэклин был выдворен за территорию России после решения суда в Нижнем Новгороде.

Блэклин планировал принять участие в инновационной конференции «КомТек». Его виза предусматривала решение вопросов торгово-экономического характера или профессиональную подготовку. При этом реальная цель его визита не подходила под этот тип визы, что в ФМС сочли нарушением.