Белгород, 22 апреля, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Тела четырех человек обнаружены в квартире одного из двухэтажных домов в городе Алексеевка Белгородской области 22 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР по региону.

Погибшие — супруги и двое их детей, 12 и трех лет. Причины гибели выясняются.

Следственными органами начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи.

По предварительным данным, причиной смерти четырех человек могло стать отравление угарным газом.