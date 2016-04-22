Астана, 22 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов настоятельно советует казахстанцам, желающим отдохнуть в Крыму, выбрать какие-нибудь другие географические точки для проведения отпуска. Такое заявление глава казахстанского МИДа сделал сегодня, выступая на XIII Евразийском медиа-форуме в Астане.

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«Что касается практических аспектов для наших граждан, они должны принимать сами решение, видя такую противоположную позицию по Крыму двух братских нам стран (России и Украины. — Прим. ИА REGNUM), проявляя чувствительность и деликатность. Видимо, надо принимать собственное решение и выбирать какие-то другие географические точки для проведения летнего сезона», — заявил Идрисов.

Тем же, кто все-таки решился провести отдых на полуострове, Идрисов настоятельно порекомендовал ответственно подойти к выбору маршрута своей поездки и взвешенно решить, через какую именно страну — Украину или Россию — они въедут в Крым.

«Они должны выбирать свой маршрут поездки на эту территорию, учитывая при этом, что думают об этом обе стороны этой непростой ситуации. Моя рекомендация — подходить к этому взвешенно, по-братски, с пониманием собственных интересов, чтобы не появились какие-то трудности во время летнего сезона», — подчеркнул глава казахстанского МИДа.

Отметим, ранее казахстанские СМИ со ссылкой на посольство Украины в Казахстане сообщали, что власти Незалежной запретили гражданам других государств, в том числе и Казахстана, въезд в Крым через территорию Российской Федерации. В распространенном посольством заявлении говорилось, что казахстанцам, нарушившим запрет, грозят не только закрытие въезда на Украину в течение нескольких лет, но и штрафы, а также уголовное преследование. Кроме того, украинское посольство пригрозило передать данные нарушителей в Евросоюз с требованием запретить им въезд в Шенгенскую зону.

В диппредставительстве Украины заявили, что в соответствии с нормами международного права, Крым имеет статус временно оккупированной территории.

«Ряд турфирм Казахстана предлагает своим клиентам посетить «Крым — черноморское побережье России», «здравницы русского Крыма». Обещается отличный сервис, комфортный трансфер через Москву, организация экскурсий по «жемчужине Крыма». Со своей стороны посольство Украины обещает этим турфирмам и их клиентам серьезные последствия. Деятельность указанных туроператоров нарушает международный санкционный режим, введённый после оккупации Крыма российскими войсками. Этот режим предусматривает, кроме всего прочего, запрет на какие-либо контакты с этой оккупированной территорией», — говорится в тексте, распространенном посольством Украины.

В свою очередь посольство России в ответ заявило, что украинцы не смогут никак отследить отдыхающих, прибывших в Крым через российскую территорию, поскольку в паспортах приезжающих не ставится никаких отметок.