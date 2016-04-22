Рига, 22 апреля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Большинство (60%) жителей Латвии не поддерживают идею восстановления в стране обязательной военной службы, что показал опрос, проведенный компанией социологических и маркетинговых исследований TNS в сотрудничестве с передачей телеканала LNT «900 секунд», сообщает BNS.

mil.lv Латвия. Солдаты

Отрицательно эту идею оценивают 31%, скорее отрицательно — 29% опрошенных. 33% респондентов поддерживают идею восстановления в Латвии обязательной военной службы: 10% оценивают ее определенно положительно, 23% — скорее положительно. У 7% опрошенных нет конкретного мнения по этому вопросу.

Напомним, с идеей восстановления обязательной военной службы выступила представляющая неонацистское Национальное объединение, спикер Сейма Инара Мурниеце.