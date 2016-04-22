Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил на церемонии, где ожидается подписание Парижского договора по климату 171 странами, что «сейчас вершится история», передает Associated Press.

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Мун сказал мировым лидерам и министрам, что мир находится в «гонке против времени», намекая на глобальное потепление, повышение уровня углекислых газов и таяние льдов.

«Кончилась эпоха потребления без последствий. … Мы должны активизировать усилия по декарбонизации наших экономик», — добавил он.

Генсек ООН отметил, что договор по климату — главный приоритет с тех пор, как он занял свою должность. Мун призывает страны ратифицировать документ, чтобы он как можно раньше вступил в силу.

Парижский договор вступит в силу, как только 55 стран представляющих 55% глобальных выбросов углекислого газа присоединятся к нему.