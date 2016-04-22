Астана, 22 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Иранский сухогруз «Rasha 1», севший на мель неподалеку от морского порта Актау, до сих пор не отбуксирован в порт приписки. Об этом сегодня сообщил генеральный директор казахстанской компании «КазМорТрансФлот» Куаныш Есетов.

Кораблекрушение. Клод Верне. 1754

Напомним, 17 апреля от жителей Актау поступило сообщение о севшем на мель судне. Этим кораблем оказался иранский сухогруз «Rasha 1», построенный в 1987 году. Валовая вместимость сухогруза составляет 1839 тонн, дедвейт — 2755 тонн, длина — 88,9 метров, ширина — 12,3 метра, максимальная скорость — 7,5 узлов (13,89 км/час). Сухогруз «Rasha 1» вышел из порта Бендер-Энзели, к которому он приписан, 13 апреля и прибыл в Актау 16 апреля.

Капитан сухогруза пояснил, что из-за шторма не смог выбрать якорь для остановки. Это и стало причиной посадки корабля на мель. 19 апреля казахстанские водолазы приступили к изучению корпуса судна на наличие пробоин. После этого корабль должен был быть отбуксирован в порт приписки. Однако это до сих пор не сделано.

По словам Куаныша Есетова, есть опасения, что судовладельцы корабля «Rasha 1» последуют примеру сухогруза «Tiba» и оставят корабль на мели.

«Иранский сухогруз «Tiba» сел на мель 12 ноября 2015 года в результате сильного шторма. На первом этапе наша компания «КазМорТрансФлот» осуществила переноску грузов на баржу компании. На втором этапе был проведен осмотр судна водолазами. Затем его нужно было отбуксировать в Иран, либо разобрать по частям. Но судовладельцы до сих пор не предприняли мер по снятию судна с мели. Проведение работ им обойдется недешево. Мы предполагаем, что они намеренно оставили судно на месте, чтобы не быть в убытке», — сообщил Есетов.

При этом он отметил, что в последнее время случаи посадки суден на мель на Каспии стали учащаться.

«Возникает вопрос: почему чаще всего на мель выбрасывает именно иранские судна? Мы ни в коем случае не хотим говорить о непрофессионализме иранских судоводителей. Проблема, вероятно, заключается в изношенности кораблей. Ремонт кораблей должен проводиться раз в 10 лет. Видимо, иранские судовладельцы не видят в этом надобности и эксплуатируют корабли дольше, чем можно. Отмечу и другой факт. На Иран долгие годы были наложены санкции. Сейчас санкции прекращены, иранское судоходство стало намного интенсивнее», — утверждает Есетов.

По его словам, бесхозные корабли наносят вред экологии и представляют опасность для мореходства. По этой причине казахстанские власти должны предпринять все меры, чтобы снять иранский сухогруз «Rasha 1» с мели Каспийского моря.

«Побережье Каспийского моря рано или поздно может стать свалкой заброшенных кораблей, которые со временем будут ржаветь. Это непоправимый вред экологии. При появлении нового бесхозного корабля меняется карта моря. Такие объекты вызывают большую опасность для мореходства», — пояснил директор компании «КазМорТрансФлот».