Астана, 22 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило рейтинги казахстанской газоснабжающей компании — акционерного общества «КазТрансГаз» и ее «ключевой» дочерней структуры АО «Интергаз Центральная Азия» на уровне «BB», прогноз — «Негативный».

kaztransgas.kz АО «КазТрансГаз»

Согласно распространенному сообщению, характеристики кредитоспособности казахстанской газоснабжающей компании АО «КазТрансГаз» (КТГ) ухудшились в результате девальвации тенге, однако они по-прежнему соответствуют финансовой политике ее материнской компании «КазМунайГаз» (КМГ).

Как отмечают аналитики агентства, вероятность того, что КТГ в случае чего получит экстраординарную поддержку со стороны правительства Казахстана, довольно высока. Кроме того, в S&P полагают, что КТГ имеет стратегическое значение для группы компаний «КазМунайГаз». Именно этим и объясняется подтверждение рейтинга КТГ.

«По нашему мнению, позитивное влияние на нашу оценку статуса КТГ как компании, имеющей «умеренную» стратегическую значимость для группы КМГ, оказывает роль КТГ в качестве монопольного поставщика газа в регионы обслуживания, что обусловливает наше мнение о «важной» роли КТГ для правительства республики и «прочных», хотя и опосредованных, связях с правительством. Вместе с тем рейтинг КТГ ограничен уровнем рейтинга КМГ», — отмечается в сообщении.

При этом аналитики агентства подчеркивают тот факт, что на профиль бизнес-рисков КТГ оказывают влияние сильная зависимость от «Газпрома» в сегментах транспортировки и продажи газа, высокая степень износа активов и возможная конкуренция со стороны компаний, предлагающих альтернативные маршруты экспорта газа из Средней Азии.

Что касается ключевой дочерней компании КТГ — АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА), то ее рейтинги также подтверждены на уровне «BB» с прогнозом «Негативный», поскольку данный рейтинг отражает кредитоспособность группы КТГ в целом.

«Консолидированный подход обусловлен тесной взаимосвязью этих компаний, тем фактом, что ИЦА и другие крупные дочерние компании полностью принадлежат КТГ, наличием финансовых гарантий по большинству долговых обязательств группы, выпущенных ИЦА и КТГ, крупными денежными потоками в рамках группы и отсутствием эффективного механизма обособления дочерних компаний», — поясняют аналитики S&P.

В сообщении также отмечается, что если появятся признаки вмешательства в деятельность КТГ со стороны материнской компании или государства, то агентство может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении компании.

«Мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам КТГ на «Стабильный» в случае аналогичного рейтингового действия в отношении КМГ», — резюмируют аналитики S&P.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Standard&Poor's поместило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ) и ее «ключевого» дочернего предприятия — оператора грузового вагонного парка «Казтемиртранс» (КТТ) в список CreditWatch (рейтинги на пересмотре) с негативным прогнозом. Кроме того, в список CreditWatch с негативным прогнозом помещен также рейтинг КТЖ по национальной шкале «kzA».