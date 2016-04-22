Воронеж, 22 апреля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области в период с 21:00 22 апреля до 09:00 23 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Гроза. Алексей Саврасов. 1856

По сообщению Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидаются умеренные дожди, в отдельных пунктах усиление западного ветра до 20 м/с.

По данным МЧС, в связи с прогнозом, повышается вероятность обрыва линий связи и электропередач, падения слабоукрепленных конструкций, веток, кранов, увеличения числа ДТП.

Сильный ливень, обрушившийся на Воронежскую область 20−21 апреля, привел к подтоплению около 20 участков на территории Воронежа, несколько автомобилей, застрявших в лужах, спасателям пришлось эвакуировать. Кроме того, на улице Большой Стрелецкой во двор частного дома обрушился грунт, подмытый дождем.