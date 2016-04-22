Ярославль, 22 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. До 2025 года в Ярославской области планируется построить несколько предприятий для переработки мусора и обеспечить раздельный сбор отходов. Об этом сообщает ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Эти цели прописаны в региональной концепции обращения с твердыми коммунальными отходами на 2016−2025 годы, которую 22 апреля рассмотрели депутаты и члены временной комиссии по подготовке областного законодательства по обращению с ТКО. Краткосрочную программу первичных мероприятий по реализации концепции предполагается разработать в течение месяца после ее одобрения.

«Губернатор уже обратился к председателю правления Фонда содействия реформированию ЖКХ с просьбой заключить соглашение по финансированию мероприятий в сфере мусоропереработки в Ярославской области на 2016−2017 год. Это деньги на создание Переславского полигона, установку мусоросортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов», — отметил член комиссии Виктор Родионов.

В настоящее время в Ярославской области лишь треть населенных пунктов охвачена системой сбора и вывоза ТКО. Количество извлекаемых вторичных ресурсов составляет всего 23%. В большинстве районов области отходы направляются на свалки и полигоны напрямую, без обработки. При этом состояние практически всех полигонов не соответствует санитарным требованиям.

Что касается инфраструктуры вторичной переработки, то она в регионе развита слабо, а ее технологии не отвечают современным требованиям. По итогам рассмотрения концепции члены комиссии рекомендовали дополнить ее положениями, касающимися обращения производственных отходов, а также более детально прописать критерии эффективности и этапы реализации. В ближайшее время будет объявлен конкурс на подготовку Территориальной схемы обращения с отходами. Этот документ будет основополагающим для работы с ТКО на территории Ярославской области. Его реализацией займется единый региональный оператор.