Цхинвал, 22 апреля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов сегодня подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра иностранных дел Казбулата Цховребова, сообщила пресс-секретарь президента Гана Яновская.

mfa-rso.su Казбулат Цховребов на переговорах

Цховребов написал заявление об уходе 11 апреля. Он сообщил о своем решении коллективу ведомства и через секретариат направил его президенту. О причинах ухода с должности министр не сообщил.

«Леонид Тибилов вчера провел встречу с министром, в ходе которой Цховребов подтвердил свое намерение покинуть занимаемый им пост. Президент с пониманием отнесся к просьбе министра. Он считает, что Казбулат Цховребов — перспективный специалист и его потенциал будет использован в будущем», — сказала Яновская.

Согласно еще одному указу президента, обязанности министра иностранных дел Южной Осетии возложены на Андрея Цховребова — первого замглавы ведомства.