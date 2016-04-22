Бухарест, 22 апреля, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Румыния не будет участвовать в конкурсе Евровидение-2016. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает телеканал RT.

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Сообщается, что представитель Румынии певец Овидиу Антон не будет участвовать в конкурсе Евровидение-2016 из-за задолженности румынского общественного телевидения перед организаторами конкурса.

На текущей неделе Европейский вещательный союз заявил, что задолженность Румынии росла на протяжении последних восьми лет. На данный момент общая сумма задолженности составляет €10 млн. Её следовало погасить до 21 апреля, но этого не произошло.

Теперь румынское телевидение не сможет даже транслировать конкурс.

Конкурс песни Евровидение-2016 стал 61-м по счету. В этом году он пройдет в Стокгольме (Швеция).

Швеция стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение 2015», прошедшего в Вене (Австрия) с песней «Heroes» в исполнении Монса Сельмерлёва, набравшего 365 баллов. Даты для обоих полуфиналов — 10 мая и 12 мая, финала конкурса — 14 мая 2016 года. Швеция будет принимать у себя конкурс в шестой раз, стране понадобилось 3 года для того, чтобы повторить успех 2012 года, где победителем стала Лорин. Конкурс будет проводить шведская национальная телерадиокомпания SVT под руководством Европейского вещательного союза.