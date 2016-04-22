Астана, 22 апреля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Уровень представленности женщин в политике и бизнесе Казахстана выше аналогичного показателя в развитых странах, что является одним из наиболее значимых достижений республики в обеспечении гендерного равенства. Об этом сегодня в Астане заявил постоянный постоянный представитель программы развития ООН в Казахстане Норимаса Шимомура на Международной конференции «О предварительных итогах реализации стратегии гендерного равенства в Казахстане на 2006−2016 годы».

Императрица Евгения в кружении своих дам. Франц Винтерхальтер. 1855

По словам Шимомуры, Казахстан за 10 лет реализации стратегии добился хороших результатов.

«Когда мы говорим о достижениях в этой области, можно сказать, что их было очень много. Очень часто, когда люди хотят сделать какой-то анализ, все обращаются к индикаторам, к так называемым статистическим данным о том, каким малым и средним бизнесом владеют женщины в процентном соотношении. В Казахстане это 41%. Этот показатель выше среднего по сравнению с другими развитыми странами. Что касается участия женщин в политике, то последние выборы показали, что 27% женщин представлены. Средний мировой показатель 22%. Это выше среднего», — отметил представитель ООН.

Эти данные подтвердила в своем выступлении председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана Гульшара Абдыкаликова.

«За годы реализации стратегии Казахстан достиг следующих результатов: сегодня в Мажилисе (нижняя палата) парламента доля женщин составляет 27,1%, тогда как в 2006 году этот показатель был на уровне 10,4%. В Маслихатах (местные выборные органы) всех уровней представленность женщин достигла 22,2% от общего числа избранных депутатов, в 2006 году данный показатель составлял 16,7%. Ряд областей — Павлодарская (29,6%), Северо-Казахстанская (28,1%) и Западно-Казахстанская (26%) области — приблизились к 30-ти процентной представленности женщин в местных представительных органах, в Кустанайской области этот показатель составил 31,6%», — подчеркнула Абдыкаликова.

В свою очередь, присутствовавший на конференции вице-министр по делам государственной службы Казахстана Нурлан Ыбырайым сообщил, что женщин, занятых на государственной службе, в республике гораздо больше, чем мужчин.

«В целях реализации гендерной политики Министерством по делам государственной службы ведется постоянный анализ качественных показателей. По состоянию на 1 января 2016 года численность женщин на государственной службе составляет 50 219 человек, или 55% от фактической численности государственных служащих», — заявил вице-министр.

При этом он пояснил, что доля женщин среди политических государственных служащих страны составляет около 10%, среди административных государственных служащих корпуса «А» (в него входят госслужащие высшего звена: министры, руководители госорганов, главы областных администраций и т. д. — Прим. ИА REGNUM ) — более 15%, корпуса «Б» (состоит из управленцев среднего звена: руководители управлений, помощники, советники, инспекторы и т. д. — Прим. ИА REGNUM ) — 55,4%.

Нурлан Ыбырайым сообщил также, что среди чиновников, награжденных нагрудным знаком «Лучший государственный служащий Казахстана» также больше женщин.

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана Гульшара Абдыкаликова отметила рост участия слабого пола в экономическом развитии страны. Так, по ее данным, с 2006 года доля женщин в бизнесе выросла с 38% до 50%.

«С каждым годом улучшаются показатели в сфере здравоохранения: материнская смертность сократилась в 3,7 раза, младенческая смертность — в 1,5 раза. Усилена профилактика насилия в отношении женщин и детей. Во всех регионах страны работают специальные подразделения по защите женщин от насилия и 28 кризисных центров (17 с приютом), оказывающих комплексную помощь пострадавшим женщинам. В рамках стратегии утвержден и реализуется Общенациональный план по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей на 2015−2020 годы», — сообщила Абдыкаликова.

Наряду с этим, по словам министра труда и социальной защиты Казахстана Тамары Дуйсеновой, уровень женской безработицы в стране за последние 6 лет снизился с 6,6 до 5,7%.

«Помимо этого, в целях увеличения пенсионных накоплений женщин, достижения адекватного уровня пенсионного обеспечения с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов работающим женщинам в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до 1 года. В 2015 году на индивидуальные пенсионные счета почти 100 тысячам женщин переведено около 4 млрд тенге (851 млн руб.)», — рассказала Дуйсенова.

Министр также сообщила, что среди участников государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» (программа направлена на обеспечение экономического роста и развитие предпринимательской деятельности. — Прим. ИА REGNUM ) 49 процентов — женщины.

«За последние четыре года, по данным местных исполнительных органов, в мероприятиях «Дорожной карты занятости-2020» приняли участие около 600 тысяч человек. Из них 49 процентов — женщины, из которых почти половина живет в сельской местности. За этот же период работу нашли более 220 тысяч женщин, или 36 процентов из общего числа трудоустроенных», — добавила Дуйсенова.

Напомним, ранее сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Казахстана служат порядка 9000 женщин. При этом 10% из них имеют офицерские звания: полковников — 12, подполковников — 31, майоров — 145, капитанов — 256, старших лейтенантов — 277, лейтенантов — 147.

Отметим, что на сегодняшний день население Казахстана превышает 17 миллионов человек. При этом количество женщин равно 8,8 млн человек или же 52% от общего числа населения.