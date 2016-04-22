Москва, 22 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий право детей-сирот и ветеранов боевых действий на обучение в вузах за счет бюджета, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. До 1 января 2019 года продлеваются сроки действия нормы, обеспечивающей особое право детям-сиротам и ветеранам боевых действий, на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«Несмотря на кризисные явления в экономике, мы считаем необходимым изыскивать финансовые возможности для всесторонней защиты детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечения поддержки людей, прошедших «горячие» точки, стремящихся получить образование и обрести мирную профессию», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).