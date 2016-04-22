Ярославль, 22 апреля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. 188 млн рублей — такова стартовая стоимость капитального ремонта Северо-восточной окружной дороги Ярославля. Об этом сообщает сайт Правительства Ярославской области. Речь идет о первом этапе ремонта так называемой «пьяной дороги» от путепровода до примыкания к трассе М-8 после Юбилейного моста.

Правительство региона объявило общественное обсуждение этой крупной закупки, которое продлится с 21 апреля по 2 мая 2016 года на сайте госзакупок Ярославской области. В нем могут принять участие юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, места нахождения, физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также государственные органы и органы местного самоуправления.

Работы по замене асфальтового покрытия и сопутствующие работы планируется выполнить в 2016 году. Деньги на ремонт выделены из областного дорожного фонда.