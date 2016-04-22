Сотрудник владимирского ФСИН подозревается в организации казино
Владимир, 22 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Во Владимире в отношении сотрудника регионального ФСИН возбуждено уголовное дело по подозрению в организации игорных игр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, мужчина снял коттедж в центре города, куда приходили играть состоятельные владимирцы.
Казино появилось в начале 2015 года. Игроки делали крупные ставки, что приносило сотруднику ФСИН около 300 тысяч рублей в месяц. Хозяин казино следил за порядком в заведении, а также за тем, чтобы всем игрокам хватало напитков.
«По предварительным оценкам следствия, с июля 2015 по 16 апреля 2016 года — момент пресечения преступления, сотрудник ФСИН извлек теневой доход в размере свыше 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Сейчас размер полученного дохода уточняется. Расследование уголовного дела продолжается.