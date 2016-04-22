Рига, 22 апреля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Компания «Уралхим» и латвийский фонд «Вера, Надежда, Любовь» продолжают сотрудничество в сфере реализации совместных благотворительных проектов, сообщает портал Mixnews.lv.

Рикардо Канальс и Льямби. Больной ребёнок. 1903

Так, 21 апреля было подписано соглашение, согласно которому в 2016 году «Уралхим» выделит финансирование в размере более 80 000 евро. Из них 50 000 евро будут направлены на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей из Латвии в ведущих российских клиниках, а также на благотворительные акции фонда. Вторая часть этой суммы в равных пропорциях будет выделена двум школам рижского района Вецмилгравис и пойдет на обновление их материально-технической базы.

«В 2015 году на средства, полученные от компании «Уралхим», наш фонд оказал помощь 31 ребенку. Мы организовали обследование, лечение и реабилитацию детей из Латвии в клиниках Санкт-Петербурга. В 2016 году фонд «Вера, Надежда, Любовь» собирается оказать медицинскую помощь еще 20 нуждающимся. Помимо этого в текущем году мы планируем обновить автопарк, приобрести новый микроавтобус для поездок в клиники России, а также провести ежегодную благотворительную акцию «Подари ребенку Рождество». В прошлом году с помощью компании «Уралхим» наш фонд смог поздравить 250 детей», — сказал руководитель фонда «Вера, Надежда, Любовь» Алексей Колин.

Напомним, компания «Уралхим» является лидером в производстве аммиачной селитры в России, занимает второе место по объемам производства аммиака и азотных удобрений.