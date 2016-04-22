Минск, 22 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. «Польские войска территориальной обороны не представляют внешней угрозы — угрозу представляет агрессивная польская внешняя политика и целенаправленная милитаризация сознания поляков», — отметил 22 апреля в комментарии корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Артур Григорьев, оценивая заявление министра обороны Польши Антония Мацеревича о готовности увеличить численность польской армии на 50% в ближайшие несколько лет, а также принять войска союзников.

Атака польских уланов. Юлиуш Коссак. 1886

Белорусский политолог напомнил, что официальная Варшава приняла активное участие в подготовке государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и легитимации захвативших власть мятежников. «Также нельзя забывать о глубоких корнях польского «прометеизма», ставшего частью государственной идеологии II Речи Посполитой в период диктатуры Юзефа Пилсудского, — отметил Григорьев. — Рецидив этого явления лежит в основе странной, на первый взгляд, активности постсоциалистической Варшавы, постоянно заявляющей различные инициативы типа «Восточного партнёрства», где видит себя с венцом миссионера на острие атаки».

«Правительство Польши активно поддерживает на постсоветском пространстве не только объединения этнических поляков, но также пропольски настроенных активистов и местных национал-радикалов — как, например, в случае Белоруссии, — сказал Григорьев. — Из государственного бюджета Польши финансируются многочисленные оппозиционные НГО и СМИ. Например, с польской территории на Белоруссию вещают финансируемые польским правительством телеканал «Белсат», радиостанция «Радио «Рация». Находятся в Польше или получают из неё финансирование редакции «белорусских» интернет-изданий, а также «белорусские» общественные организации и инициативы радикального толка».

«Особое внимание уделяется деятельности Римско-Католической церкви в Белоруссии, представители которой открыто поддерживают деятелей прозападной оппозиции, заявляют о целенаправленном уничтожении белорусского языка в Белоруссии и неуместности русского языка в русскоязычной постсоветской республике. Одно из последних заявлений, выражающих такую позицию, сделал 16 апреля в интервью «Радио «Свобода» ксёндз Игорь Лашук. Аналогичные заявления на тему русского языка, «московского православия» и на смежные делают облечённые саном служители католической и униатской церквей не только в Белоруссии, но и на Украине. И эта давняя традиция не прерывалась ни в связи с окончанием войн, ни в связи с изменением государственных границ или политических режимов», — сказал белорусский политолог.

Он также напомнил, что Александр Лукашенко обвинил спецслужбы Польши в подготовке государственного переворота в Белоруссии во время президентской кампании 2010 года. «Некоторые эксперты впоследствии назвали минскую «Площадь» (события 19 декабря 2010 года на минской площади Независимости, — прим. ИА REGNUM) репетицией киевского «евромайдана». Вряд ли имела место репетиция — скорее формы и методы работы оттачивались на практике, что позволило впоследствии их применить в Киеве и не только в Киеве», — считает Григорьев.

«Недавно польские СМИ активно обсуждали «обмен шпионами» между Польшей и Белоруссией, что указывает на активность на данном направлении специфических двусторонних отношений. Причём обменивался офицер польской военной разведки — эта замечательная деталь также вписывается в картину вместе с заявлением Мацеревича в Быдгоще», — сказал эксперт.

«Поэтому милитаризацию Польши следует рассматривать в контексте её внешней политики и рассматривать процесс милитаризации как целенаправленный», — констатировал белорусский политолог.

Он отметил также: «Вряд ли польские налогоплательщики будут в восторге от такого решения своего политического руководства. Именно поэтому нужна хорошая пропагандистская обработка общественного сознания. Роль пугала традиционно отводится России — здесь всё ясно. Интереснее другой аспект — кто собирается польскими руками тягать каштаны из огня. Как говорил Антон Чехов применительно к театральному искусству, если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то к последнему акту оно непременно должно выстрелить. Поэтому происходящее в Польше не может не настораживать».