Саратов, 22 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Выполнению второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья подходит к завершению и уже в мае 2016 года должны быть заключены оставшиеся 600 контрактов на приобретение квартир. В ходе третьего этапа необходимо расселить 84 многоквартирных дома, на что потребуется 1,75 млрд рублей, в том числе — 1,16 млрд из городской казны. Сейчас решается вопрос о предоставлении бюджетного кредита, поскольку в бюджете города таких средств нет. Такую информацию доложил начальник управления капитального строительства мэрии Павел Мигачев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи. Реж. Александр Серый. 1971 СССР В аварийном доме

Об этом шла речь 22 апреля на заседании постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам Саратовской городской думы. По словам Павла Мигачева, на 31 декабря 2015 года переселено 1456 человек из 603 жилых помещений.

Члены комиссии поинтересовались, как решается ситуация со строительством необходимых под переселение квартир, которых требуется 1803. Чиновник ответил, что уже есть договоренность с застройщиками, строительство идет, но пока готового жилья нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на середину декабря 2015 года замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Андрея Гнусина, в рамках второго этапа по переселению граждан их ветхого и аварийного жилья должно быть переселено 2943 человека из 1491 жилого помещения, расселен 81 многоквартирный дом. Стоимость второго этапа госпрограммы составляет 1,68 млрд рублей.

Отметим, по словам Гнусина, на 14 декабря 2015 года заключен 281 муниципальный контракт на сумму в 390 млн рублей. Еще 1395 аукционов признаны несостоявшимися.

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