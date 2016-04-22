Казань, 22 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что спортивные хоккейные клубы не должны превращаться в ярмарку тщеславия. Такое заявление глава государства сделал сегодня, 22 апреля, на заседании совета при президенте России по развитию физической культуры, сообщает пресс-служба Кремля.

Хоккеисты (фрагмент). Александр Дейнека. 1960

Российский лидер в ходе заседания подчеркнул, что спортивные хоккейные клубы не должны превращаться в ярмарку тщеславия спонсоров. Путин напомнил, что профессиональный спорт способен обеспечивать себя сам.

«Нам спорт нужно развивать, а не меряться, у кого денег больше. Тем более, не меряться между государственными или компаниями государственного участия», — сказал президент.

Он отметил, что закон о профессиональном спорте «непозволительно долго принимается». «Рассчитываю, что уже в эту весеннюю сессию поручение будет исполнено», — сказал Путин.

Сегодняшнее заседание совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта проходит в Казани.