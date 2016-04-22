Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. В преддверии 71-й годовщины Великой Победы в Ростове-на-Дону открытием мемориальной доски увековечили память о визите в донскую столицу супруги премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Памятная доска напомнит горожанам и гостям донской столицы о приезде Клементины Спенсер-Черчилль и о том, какую помощь она оказала. Как сообщили ИА REGNUM 22 апреля в областном правительстве, по инициативе баронессы были полностью укомплектованы два военных госпиталя на 1,5 тыс. мест.

donland.ru Открытие мемориальной доски в Ростове-на-Дону

Мемориальную доску открыли на здании, в котором жена Черчилля останавливалась во время визита в 1945 году. Сейчас здесь располагается поликлиника. Надпись на памятной доске гласит: «Клементине Огилви, баронессе Спенсер-Черчилль, от жителей города Ростова-на-Дону с искренней благодарностью за милосердие и помощь в годы совместной борьбы с фашизмом и в память визита в Ростов-на-Дону 22 апреля 1945 года».

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие советник министра культуры РФ, научный директор Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Михаил Мягков, Генконсул Великобритании в Санкт-Петербурге Аллан Кит Ренни.

«Установка мемориальной доски является выражением благодарности народу Великобритании и его выдающимся деятелям за помощь, оказанную в годы Великой Отечественной войны нашему народу, а также служит напоминанием о страницах истории, когда Советский Союз и Великобритания боролись против фашизма», — отметил в приветственной речи первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Напомним, жена английского премьер-министра в военные 40-е была президентом «Фонда Красного Креста помощи России». Она посетила многие города Советского союза, общалась с ранеными, оказывала помощь госпиталям. Победный май 45-го года Клементина Черчилль встретила в Москве. В канун 9 мая в Кремле супруге британского политика был вручен орден Трудового Красного Знамени с формулировкой «за выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору средств в Англии для оказания помощи Красной армии».

Праздник Победы баронесса разделила вместе с жителями СССР. В этот день жена Черчилля выступила с открытым посланием супруга к Сталину.