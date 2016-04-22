Киев, 22 апреля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура Украины вызвала на допрос командующего Черноморским флотом РФ (ЧФ РФ) Александра Витко, который подозревается в совершении «тяжких преступлений против Украины». Об этом сообщила в пятницу, 22 апреля, пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Где у нас прокурор?

«Командующий ЧФ ВС РФ подозревается в том, что в период с 20.02.2014 по 21.03.2014 г. умышленно совершил преступные действия с целью изменения границ территории и госграницы Украины, а также подстрекал к совершению госизмены, организовал совершение действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение, спланировал, подготовил и принял непосредственное участие в ведении «агрессивной войны» против Украины (ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 437 УК Украины)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что уведомление о вызове на допрос было доставлено 18 апреля по месту пребывания командующего ЧФ РФ в Севастополе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого почти 97% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения.

18 марта 2014 года решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации официально вступило в силу.