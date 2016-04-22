Командующего ЧФ РФ вызвали на допрос в Киев
Киев, 22 апреля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура Украины вызвала на допрос командующего Черноморским флотом РФ (ЧФ РФ) Александра Витко, который подозревается в совершении «тяжких преступлений против Украины». Об этом сообщила в пятницу, 22 апреля, пресс-служба ведомства.
«Командующий ЧФ ВС РФ подозревается в том, что в период
Отмечается, что уведомление о вызове на допрос было доставлено 18 апреля по месту пребывания командующего ЧФ РФ в Севастополе.
Как ранее передавало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого почти 97% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения.
18 марта 2014 года решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации официально вступило в силу.