Липецк, 22 апреля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. В Липецкой области растет количество преступлений в отношении детей, в том числе — против их половой неприкосновенности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облсовета, об этом рассказал спикер регионального парламента Павел Путилин на заседании Общественного совета, в который входят представители липецких вузов, медработники, психологи, социологи, юристы и представители правоохранительных органов.

Избиение младенцев. Питер Рубенс. 1612

В регионе за последние три года на 18% уменьшилось число неблагополучных семей. Сейчас на учете состоят более тысячи семей социального риска, в которых проживают более двух тысяч детей. Однако механизм раннего выявления неблагополучных семей, по мнению спикера, срабатывает недостаточно.

«Общественный резонанс вызывают преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних. Число таких деяний по сравнению с прошлым годом возросло почти в 1,5 раза. Эти преступления против детей становятся все более жестокими, а их последствия все более тяжкими… Ни один воспитатель в детском саду, ни один учитель в школе не должны молчать, если ребенок приходит с синяками или морально подавлен. Реагировать нужно незамедлительно, привлекать представителей органов опеки и попечительства, сообщать в полицию, во властные структуры», — заявил Путилин.

На единый общероссийский номер Детского телефона доверия в Липецкой области в 2015 году поступило 8 702 обращения, из них 4 563 — от несовершеннолетних детей. По мнению Путилина, нужно активнее проводить информационную рекламу этого ресурса по работе с детьми.

«У нас мало кто знает номер детского телефона доверия. И большинство относятся к нему настороженно. А по нему дети должны звонить в самых разных случаях: потеряли ключ, остались дома одни, поссорились с одноклассниками или лучшим другом. Телефон доверия нужно рекламировать, придумывать яркие ролики, и почаще показывать по телевидению. Тогда дети его обязательно увидят и обратятся, и будет меньше тревог и сломанных судеб. В то же время необходимо увеличить объем информационной продукции, пропагандирующей семейные ценности», — заявил спикер.