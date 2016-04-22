Выборг, Ленинградская область, 22 апреля, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Музей-заповедник Выборгский замок в Ленинградской области выбрал из полусотни кандидатов работника на должность «палача» для своей «камеры пыток». Об этом администрация музея-заповедника сообщила на своей странице в соцсети.

http://vk.com/vyborgmuseum «Палач» Выборгского замка Сергей Куличков

Ранее музей опубликовал необычную вакансию: «Выборгский замок ищет ответственного работника в «камеру пыток». Среди требований к кандидату значились: возраст от 18 до 30 лет, аккуратность, терпеливость, вежливость и хорошее чувство юмора.

Будущему «палачу» предлагали оформление по ТК РФ и пятидневную рабочую неделю. В трудовой книжке вакансия будет записана как «смотритель музея». Он будет следить за безопасностью на экспозиции «Камера пыток», где планируют показывать особенности процесса дознания во времена Средневековья.

«Музей-заповедник ищет ответственного, трудолюбивого, коммуникативного юношу. Будущий смотритель выставки должен не только любить своё дело, но и быть психологически устойчивым к стрессу. Работа предусматривает ежедневное общение с посетителями выставки», — говорилось в тексте вакансии.

Это объявление вызвало множество откликов соцсетях и СМИ. На интересную работу претендовало более 50 кандидатов. Среди откликнувшихся на вакансию были даже женщины и иностранцы. «Слышал, Вы палача ищете. Давайте побеседуем. Готов пойти на летний период. Опыт богатый», — написал в соцсети один из них. «Есть опыт работы в пыточной камере астраханского кремля», — заявил о себе другой. «Есть у меня среди знакомых потенциальный кандидат», — рекомендовали третьи.

Отзываясь на вакансию, жители Выборга цитировали стихи Владимира Вишневского: «Палач не знает роздыха, Но все же, черт возьми — Работа-то на воздухе, Работа-то с людьми…».

В конечном итоге вакантное место удалось заполучить жителю Выборга Сергею Куличкову. Ему 20 лет. На протяжении нескольких лет он занимается реконструкцией Средневековья и состоит в одном из выборгских военно-исторических клубов.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM специалист по экспозиционно-выставочной работе музея-заповедника Алена Головач, раньше юноша уже работал в Выборгском замке смотрителем одной из выставок Рыцарского зала, поэтому у него есть необходимые навыки и знания.

«Мы совместными усилиями с сотнями СМИ из России и из множества стран мира, таки нашли человека, которому уже надоела его обычная жизнь, который готов окунуться в мир приключений и тяжелой творческой работы. Встречайте! Официальный Палач Выборгского замка», — так в музее-заповеднике представили нового работника «Камеры пыток».

По словам Алены Головач, «Камера пыток» — это интерактивная выставка, которая расскажет об истории инквизиции. Экспозиция расположена в помещении, ранее закрытом для посетителей Выборгского замка. Открытие выставки планируется к майским праздникам.