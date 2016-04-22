Вашингтон, 22 апреля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Сорок крупнейших американских нефтяных компаний в 2015 году понесли миллиардные потери, об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе EIA при министерстве энергетики США.

В нищете с кем не поведёшься. Антонио Даттило-Руббо. 1905

Сорок акционерных компаний, которые ведут добычу нефти на традиционных и сланцевых месторождениях нефти на континентальной части США, по оценкам Минэнерго США, потеряли $67 млрд.

«Финансовые потери компаний были вызваны существенным снижением выручки от продаж нефти и списанием активов на фоне падения цен на нефть за последние 18 месяцев», — говорится в сообщении EIA.

Согласно мнению экспертов EIA, в нефтяном сегменте США существует разделение компаний на две основные группы: одни потерпели крупные убытки, другие — менее существенные. Таким образом, 18 из 40 компаний вошли в первую группу, где потери достигли максимальных показателей. Согласно отчетам компаний, они потеряли в 2015 году более 100% от собственного капитала. Эти нефтепроизводители оказались более уязвимы перед финансовыми потерями в условиях падения нефтяных цен, потому что они имели большие долги, а доказанные запасы нефти с меньшей экономической рентабельностью. Это и стало главным отличием компаний первой группы от тех компаний, что понесли меньшие потери.

Напомним, что в начале января текущего года сообщалось о том, что суммарные убытки пяти американских независимых нефтепроизводителей за 2015 год достигли $13,8 млрд. Речь идет о таких компаниях как Hess, Andarko Petroleum, Occidental Petroleum, ConocoPhillips и Murphy Oil.

Например, Hess, согласно собственному отчету, потеряла $1,6 млрд, что стало для компании худшим показателем за последние 28 лет. В связи с этим компания сократила свои расходы на бурение в 2016 году на 40%, до $2,4 млрд. Murphy Oil Corp потеряла $1,8 млрд. Убытки ConocoPhillips и Occidental Petroleum составили $1,58 млрд и $2,74 млрд соответственно. Однако самые большие убытки пришлись на долю Andarko, которая за 2015 год потеряла $6 млрд — худший показатель за 29 лет. Такие колоссальные объемы убытков были вызваны падением цен на черное золота, которые обвалились на 70% с начала июня 2014 года. В 2015 году рыночная стоимость североамериканских компаний нефтегазового сектора снизилась на $300 млрд, отмечает Bloomberg.

Начиная с 2014 года стоимость нефти начала резко падать. Так, если в 2014 году цены на черное золото составляли $114,99 за баррель, то в 2016 году уже — $68,4. Напомним, что новый обвал цен на нефть начался в январе 2016 года. Стоимость эталонной марки Brent упала до $28 за баррель. Как писало Bloomberg, немаловажную роль в нарушении баланса между спросом и предложением сыграло замедление роста экономики Китая. А снятие санкций с Ирана, который теперь стремительными темпами пытается нарастить добычу до досанкционных объемов, может затянуть кризис с низкими ценами на нефть. Сегодня нефть марки Brent стоит $44,79 за баррель.