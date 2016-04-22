Тбилиси, 22 апреля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Конгрессмен от штата Оклахома Стив Рассел обратился к президенту США и призвал его помочь Грузии в мониторинге предвыборных процессов. Об этом сообщила телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на своего собкора в Вашингтоне.

Цитата из к/ф «Каказская пленница, или новые приключения Шурика. Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Заморозили

По информации телекомпании, с речью, посвященной предвыборной ситуации в Грузии, Рассел выступил на заседании Конгресса 22 апреля и отметил, что проведение в Грузии свободных и справедливых выборов находится под угрозой.

Конгрессмен обратился к министерству финансов США и западным банкам и призвал их заморозить счета бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, который, по его словам (которые приводит телекомпания), нарушил закон, занимаясь незаконной торговлей оружием. Он также, согласно информации телекомпании, назвал Иванишвили марионеткой Москвы.

Рассел призвал Госдепартамент обратить внимание на официальных лиц и бизнес-лидеров Грузии, которые проявили себя как соучастники фальсификации выборов, приостановить им действие виз и заморозить их активы.

Следует отметить, что представители парламентского большинства, депутаты от коалиции «Грузинская мечта» не стали воспринимать заявление конгрессмена всерьез и заострять на нем внимание.

«Интересно спросить господина конгрессмена, на основании чего он сделал это заявление, на какие факты опирался, и потом сможем сделать выводы», — заявил журналистам, комментируя выступление Рассела, председатель комитета парламента по внешним отношениям Тэдо Джапаридзе.

Иначе восприняли слова американского коллеги депутаты от «Единого национального движения», которые в своих комментариях подчеркивают, что друзей Грузии беспокоит олигархическое правление в стране и отступление назад по всем направлениям. Лидеры ЕНД пообещали, что примут все меры, чтобы положить конец олигархическому правлению Иванишвили, которого считают российским проектом.