Москва, 22 апреля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. На территории Высоко-Петровского монастыря обнаружено одно из древнейших захоронений в Москве — некрополь обители, сообщает 22 апреля сетевое издание «М24».

Ann Wuyts Древнее погребение

Ранее археологи предполагали, что некрополь монастыря сохранился. Уникальность кладбища в том, что оно является одним из самых древних в столице.

Теперь специалисты намерены понизить уровень поверхности кладбища до того периода, когда в этих местах приступили к масштабному каменному строительству, а началось оно в период правления Петра I.

В 2016 году на реставрацию обители будет выделено свыше 87 млн рублей, еще 25 млн рублей будут привлечены за счет прихода.

Высоко-Петровский монастырь на Петровке предположительно был основан в 1316 году святителем Петром.