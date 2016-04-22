Кызыл, 22 апреля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Республике Тува следственные органы проводят проверку после появившейся в СМИ информации о драке в поликлинике с участием сотрудницы МВД. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Тува.

Цитата из к/ф «Леди Дракон». Реж. Дэвид Уорт. 1992. Индонезия Драка

«22 апреля 2016 года на одном из информационных порталов была размещена информация о противоправном поведении сотрудника полиции в учреждении здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.

По версии, изложенной в СМИ, сотрудница МВД устроила драку в общественном месте. От её действий пострадали несколько человек.

Ранее в СМИ появились сообщения, что сотрудник полиции, намереваясь записать ребёнка на процедуры в регистратуре, пыталась пройти без очереди. В ответ на замечания она ударила несколько человек.