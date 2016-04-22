Париж, 22 апреля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В рамках официального визита в Париж президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы углубления двусторонних отношений, интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, сотрудничества между Евросоюзом и Грузией, взаимоотношений с Россией, а также влияния конфликта в Нагорном Карабахе на ситуацию в регионе.

Цитата из м/ф «Нехочуха». Реж. Юрий Бутырин. 1986. СССР Делай, как я!

Как заявил Жерар Ларше после окончания встречи, Грузия выполнила все обязательства по плану визовой либерализации, и он считает, что Евросоюз примет по этому вопросу такое решение, которого ожидает Грузия.

По оценке председателя Сената, президент Грузии имеет очень умеренный и прагматичный взгляд на развитие региона.

«Какое бы правительство ни пришло к власти во Франции, никогда не изменится отношение Франции к суверенитету и территориальной целостности Грузии», — заверил Жерар Ларше.

По мнению политического секретаря президента Грузии Пикрии Чихрадзе, на встрече еще раз была зафиксирована позиция правительства Франции, которое поддерживает Грузию на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры и считает ее страной-лидером в своем регионе.