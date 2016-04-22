Ярославль, 22 апреля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Документальная лента ярославских авторов Артура и Елены Лобачевых-Дворецких стала победителем Всероссийского конкурса «В союзе слова и добра» в номинации «Телеканал/ТВ-программа». Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM режиссер Артур Лобачев-Дворецкий, картина создавалась при финансовой поддержке Федерального агентства по массовым коммуникациям, демонстрировалась на различных фестивалях и телеканале «Спас».

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«Это журналистское расследование о том, что у нас есть такой социальный слой, требующий особого внимания. Идея фильма возникла из нашей дружбы с детским домом «Солнечный» Ленинского района Ярославля, там у нас работает кинокружок. В этом детском доме есть отделение «Маленькая мама».

Когда стали углубляться в проблему, оказалось, что эти маленькие мамы в очень ужасном и бедственном положении в России. Это вторичное сиротство. Девочки, выпускницы детских домов, выходя, ищут любви, понимания и сочувствия. Естественно, поскольку они очень наивные и доверчивые, знакомятся с молодыми людьми или со взрослыми, которые порой их используют. В результате девочки рожают детей.

Хорошо, если их успевают «подцепить» такие организации со стационарами и уговаривают не делать аборты, рожать детей и заниматься их воспитанием. Государство платит пособия до полутора лет, а дальше? С детсадами проблема. Некоторые отказываются, и эти дети пополняют детские дома. Проблема с жильем, с лекарствами, с регистрацией даже порой. Прийти в больницу целая проблема», — рассказал режиссер Артур Лобачев-Дворецкий.

Хронометраж ленты 39 минут. Авторы надеются показать фильм и в Ярославле.

Организаторами конкурса «В союзе слова и добра» являются Благотворительный фонд «Линия жизни» и Фонд «Академия Российского телевидения».