Военная прокуратура Украины вызвала на допрос командующего ЧФ России
Севастополь, 22 апреля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура Украины вызвала на допрос командующего Черноморским флотом России Александра Витко — он подозревается в «умышленных действиях с целью изменения границ Украины». Соответствующее сообщение появилось на сайте Генеральной прокуратуры Украины. Как сообщается, официальное уведомление вручено «по месту нахождения» Витко в Севастополе.
Прокуратура подозревает Витко в том, что он «в период
Свои потери украинские власти оценили в 1,8 триллиона гривен.
Допрос Александра Витко назначен на 25 апреля. В случае неявки Главная военная прокуратура заявила о намерении объявить Витко в розыск и внести ходатайство в суд об избрании ему «меры пресечения в виде содержания под стражей, осуществление специального предварительного расследования и направления обвинительного акта в суд в кратчайшие срок».
Представители Черноморского флота пока никак не прокомментировали действия украинской прокуратуры.