Севастополь, 22 апреля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура Украины вызвала на допрос командующего Черноморским флотом России Александра Витко — он подозревается в «умышленных действиях с целью изменения границ Украины». Соответствующее сообщение появилось на сайте Генеральной прокуратуры Украины. Как сообщается, официальное уведомление вручено «по месту нахождения» Витко в Севастополе.

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Прокуратура подозревает Витко в том, что он «в период с 20.02.2014 по 21.03.2014 умышленно совершил преступные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», а также в призывах к «совершению государственной измены» и организации «действий, направленных на повреждение объектов, имеющих важное оборонное значение», а также в том, что он «принял непосредственное участие в ведении агрессивной войны против Украины».

Свои потери украинские власти оценили в 1,8 триллиона гривен.

Допрос Александра Витко назначен на 25 апреля. В случае неявки Главная военная прокуратура заявила о намерении объявить Витко в розыск и внести ходатайство в суд об избрании ему «меры пресечения в виде содержания под стражей, осуществление специального предварительного расследования и направления обвинительного акта в суд в кратчайшие срок».

Представители Черноморского флота пока никак не прокомментировали действия украинской прокуратуры.