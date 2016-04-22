Москва, 22 апреля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В 2015 году в России число несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями снизилось по сравнению с 2014 годом на 24%. Об этом сегодня, 22 апреля, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, выступая на сессии «Инвестиции в безопасность работников — фундамент будущего» в рамках Всероссийской недели охраны труда, сообщили в Минтруда.

У станка (фрагмент). Александр Дейнека. 1931

«Число погибших в результате несчастных случаев на производстве уменьшилось на 27%. Это — минимальный уровень в современной истории России. Фактически удалось уберечь от тяжелых увечий и гибели более 1500 человек», — отметил Лекарев.

Общее количество несчастных случаев на производстве в 2015 году составило 43 тыс. 212 тысячи, что в 2 раза ниже, чем в 2005 году — свыше 90 тысяч случаев. Тяжелые несчастные случаи стали происходить в 3 раза реже: 6,316 случаев в 2015 году, а в 2005 году — свыше 17 тысяч. В 3,5 раза уменьшилось количество смертей на производстве: с 4,6 тысяч в 2005 году до 1,707 тысячи в 2015 году.

В настоящее время в экономике страны занято более 72 млн работников, из них во вредных условиях труда занято свыше 10 млн человек. Поэтому, по словам замминистра, ключевой задачей, стоящей сегодня является дальнейшая работа по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников.