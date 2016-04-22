Казань, 22 апреля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. На трассе «Альметьевск — Бугульма» в Татарии в кювет опрокинулся грузовик, перевозивший партию дорогого коньяка, пишет 22 апреля газета «Челны ЛТД».

Цитата из т/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Коньяк побился

Авария произошла в Бугульминском районе республики возле населенного пункта Карабаш, недалеко от весового контроля. Водитель, находившийся за рулем грузовика «МАН» с прицепом, не справился с управлением, из-за чего большегруз опрокинулся в кювет.

Как сообщили очевидцы, грузовик, принадлежащий торговой сети «Магнит», перевозил дорогой коньяк. Шофер отделался ссадинами, а вот товар пострадал значительно — бутылки с дорогим напитком побились.

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