Симферополь, 22 апреля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила Госдепу США создать «Меджлис крымско-татарского народа» на территории своей страны. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Наталья Поклонская

«Международная общественность почему-то «закрывает глаза» на диверсионные акты, которые были совершены в прошлом году, когда путём подрыва электроопор обесточили весь Крымский полуостров, когда без электричества остались 2,5 млн. человек! Это что? Это демократия, по мнению западных стран? Если это демократия, то что такое преступление? Если они готовы жить в таком демократическом государстве, то пусть живут. Пусть у себя тогда создают Меджлис!», — написала Поклонская.

Таким образом она отреагировала на заявление представителя Госдепартамента США Джон Кирби, призвавшего Россию отменить решение о приостановке деятельности организации «Меджлиса крымско-татарского народа». «Раз уж представители Госдепартамента США требуют отменить решение Министерства юстиции Российской Федерации о признании общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией, а также моё решение о приостановлении деятельности данного объединения, то это значит, что мы на правильном пути, поскольку Меджлис — это не демократическая организация», — отметила прокурор Крыма.

Она напомнила, что меджлис является «незарегистрированным общественным объединением», которое носит «экстремистский характер», занимается «деструктивной деятельностью», совершает «диверсионные акты» против крымчан — граждан Российской Федерации, против «всего полуострова», разжигает «межнациональную вражду и ненависть». Именно поэтому, по мнению Поклонской, меджлис так интересен западным странам — им выгодно, чтобы в Крыму была организация, которая будет выполнять, «по всей видимости, какие-то их указания».

«У нас в Крыму крымские татары замечательно культивируют традиции и культуру, мы живём в мире и согласии. Крымские татары просят запретить Меджлис, который абсолютно не оказывает им никакой помощи, а только тем и занимается, что постоянно спекулирует на национальной почве, занимается разжиганием межнациональной вражды!», — констатировала Наталья Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

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