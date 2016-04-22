Москва, 22 апреля, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В легковом автомобиле на юге столицы было обнаружено 114 кг черной икры, документация на ценный продукт отсутствовала, сообщает 22 апреля Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Опять эта икра!

15 апреля этого года инспекторами рыбоохраны и полицейскими был проведен рейд в рамках уголовного дела, возбужденного ранее. В одном из дворов на Каширском шоссе правоохранители досмотрели легковой автомобиль.

В машине было обнаружено 156 пластиковых банок с 0,5 кг икры в каждой, а в квартире владельца автомобиля были найдены еще 72 пластиковые банки с 0,5 кг икры. Предположительно, продукт является икрой осетровых видов рыб, документация на рыбную продукцию при этом отсутствовала.

Как уточняют «Вести», предположительная стоимость такой партии икры составляет 3 млн рублей.