Махачкала, 22 апреля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Сегодня, 22 апреля, огласили приговор бывшему заместителю председателя правительства Дагестана Магомедгусену Насрутдинову. Верховный суд республики приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, пишет «Черновик». Кроме того осужденный будет выплачивать штраф в размере 1 млн рублей.

Цитата из к/ф «Каказская пленница, или новые приключения Шурика. Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Суд

Гособвинитель просил суд приговорить подсудимого к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей. Адвокаты требовали оправдания подсудимого. Свою вину бывший вице-премьер не признал. После оглашения приговора Насрутдинов заявил, что «его невиновность покажет время».

Как сообщало ИА REGNUM, первое судебное заседание по делу бывшего вице-премьера Республики Дагестан Магомедгусена Насрутдинова состоялось год назад, в апреле 2015 года. По версии следствия, Насрутдинов организовал сделку между ООО «Дагестанрегионгаз» и ООО «Даггаз» по продаже газовых сетей девяти муниципальных образований республики общей протяженностью более одного миллиона погонных метров.

При этом сам обвиняемый в первой организации, являющейся «дочкой» Газпрома, занимал пост генерального директора, а во второй являлся ключевым акционером. При рыночной стоимости сетей в 197,73 млн рублей их продали всего за 58 млн рублей. Зато в 2013 году эти же газовые сети были предложены для продажи «Газпрому» уже за пять миллиардов рублей.

В январе 2014 года Насрутдинов был задержан в Москве. Сразу после его задержания глава республики Рамазан Абдулатипов освободил вице-премьера от занимаемой должности. В мае того же года следственный отдел УФСБ России по Дагестану возбудил уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.