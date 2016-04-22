Ярославль, 22 апреля, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Рыбинские коммунальные организации не могут вернуть замороженные в банке «БФГ-кредит» деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

Перспективы разрешения ситуации, заложниками которой стали коммунальные предприятия Рыбинска, в том числе МУП «Теплоэнерго» и МУП «Водоканал», на сегодняшний день никому из них не ясны. Выйти на контакт с временной администрацией коммунальщикам не удается.

«Все счета коммунальных организаций «висят», и мы не понимаем, почему временная администрация, назначенная на полугодичный срок, ведет себя так, словно банк уже признан банкротом. Мы являемся и заемщиками «БФГ-кредит», и нам предлагают гасить кредит деньгами с других счетов. При этом банк делает вид, что не видит переводов контрагентов в наш адрес, а таких переводов было сделано более чем на 20 млн рублей», — пояснил Леонид Иванов.

Аналогичные проблемы и у частных управляющих компаний. Они опасаются, что из-за зависших платежей за ресурсы могут пострадать и жильцы домов.

«По цепочке будут страдать «Теплоэнерго», «Регионгаз», который отключит газ и оставит город без горячей воды. И все из-за какого-то банка. Временный управляющий отстраняется от ситуации, поскольку тут как бездействие, так и действие может повлечь уголовную ответственность», — прокомментировал директор УК «Восток» Алексей Кузнецов.В настоящее время МУПы и коммунальные организации направили заявления в прокуратуру и Центробанк с просьбой вмешаться в ситуацию. Аналогичная просьба поступила и губернатору Ярославской области Сергею Ястребову. Однако официальных комментариев по этому поводу от главы региона не поступало.

Между тем, приостановка платежей через банк «БФГ-кредит» вынудила муниципальные предприятия Рыбинска открыть в других банках счета для расчетов с населением.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле Банк России назначил временную администрацию в коммерческий банк ООО «БФГ-Кредит», приостановив полномочия органов банка.