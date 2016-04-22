Рига, 22 апреля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Несмотря на то, что за первые три месяца 2016 года в Латвии зарегистрировано 5313 новорожденных, что на 87 малышей или 2% больше, чем за соответствующий период 2015 года, население Латвии продолжает сокращаться, об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

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Так, в первом квартале выросла смертность — зарегистрировано 7848 умерших, что на 86 человек или на 1,1% больше, чем за первые три месяца 2015 года.

Число родившихся по-прежнему не превышает количества умерших, поэтому естественный прирост населения Латвии остается отрицательным уже с 1991 года. За первые три месяца 2016 года численность населения страны сократилась на 2535 человек. В соответствующий период 2015 года этот показатель составлял 2536 человек.

В первом квартале 2016 года в стране зарегистрировано 1626 браков, что на 7% меньше по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.