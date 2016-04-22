Иваново, 22 апреля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Аграрии Ивановской области приступили к весенне-полевым работам. По рабочему плану весь объем работ в регионе планируется провести за 20 дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

По информации ведомства, для обеспечения весеннего сева сельхозпроизводителям потребуется около 570 млн рублей. Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий с учетом озимого сева и многолетних трав составит 227 тыс. га.

В настоящее время в Гаврилово-Посадском районе провели подкормку многолетних трав на площади 1,2 тыс. га, озимых культур на площади 70 га, боронование многолетних трав на площади 590 га, закрытие влаги на площади 245 га. Боронование многолетних трав ведут аграрии в Савинском, Ивановском и Шуйском муниципальных районах. В хозяйстве «Русь» Ивановского муниципального района приступили к весновспашке. В овощеводческих сельхозпредприятиях Приволжского, Шуйского и Кинешемского муниципальных районов покрыто свыше 8 тыс. кв. м. теплиц. К весенней посевной закуплено 387 тонн высококачественных семян зерновых и зернобобовых культур, 69,4 тонны семян многолетних трав.

В пресс-службе также отметили, что перед аграриями региона губернатором Ивановской области Павлом Коньковым поставлена задача не допускать сокращения посевных площадей, наращивать долю продуктов собственного производства.

Добавим, в начале марта сельхозтоваропроизводителям региона оказана поддержка в области растениеводства в размере 61,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 58,1 млн рублей. На гектар посевной площади сельскохозяйственные организации получили в среднем порядка 300 рублей субсидий. Открыто бюджетное субсидирование и по другим направлениям: возмещение процентной ставки по кредитам и займам, компенсация части первоначального взноса по приобретению предметов лизинга, поддержка племенного животноводства, возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства.