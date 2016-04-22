Рига, 22 апреля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Под улучшением позиции Латвии в мировом рейтинге свободы прессы нет никаких объективных оснований, и Латвия поднялась в рейтинге выше только потому, что у других «дела идут еще хуже», заявила председатель правления Латвийской ассоциации журналистов Санита Емберга, сообщает LETA.

Свобода СМИ

По мнению Емберги, на фоне Венгрии, где независимым СМИ перекрывают кислород с приходом к власти премьер-министра Виктора Орбана, или Польши, где новое правительство реализует прямой контроль над средствами массовой информации, Латвия со стороны может казаться райским садом.

Она отметила, что повышение рейтинга Латвии удивляет, принимая во внимание, каким противозаконным способом парламент в 2015 году освободил руководителя Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Айнара Димантса, что позже признал суд и восстановил его в должности.

«И случай с Димантсом, и попытка на заседания парламентской комиссии оценивать редакционный выбор общественных СМИ или НСЭСМИ в ходе «дискуссий» о том, кого можно и кого нельзя приглашать в передачи общественного СМИ — является прямым признанием того, что политикам и контролерам независимая пресса не нужна», — сказала Емберга.

«Думаю, скоро мы переживем следующий этап усиления контроля, когда в ходе реформ регулятора в совет попытаются протолкнуть представителей политических партий «для равновесия», — предполагает Емберга.

«Коротко говоря, я не вижу объективных оснований для повышения рейтинга Латвии и не вижу оснований для оптимизма по поводу того, что нас ждет в будущем», — подытожила Емберга.

Напомним, организация «Репортеры без границ» в своем ежегодном «Мировом индексе свободы слова» заявила, что в мире в 2015 году уменьшилась свобода прессы.

Латвия занимает 24-е место среди 180 стран, включенных в обзор, Эстония — 14-е место, а Литва — 35-е место. Таким образом, по сравнению с 2015 годом ситуация в Латвии снова улучшилась — она поднялась на четыре позиции, а Литва и Эстония на четыре позиции опустились.