Пекин, 22 апреля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Глава Китайского национального космического управления Сюй Дачжэ заявил 22 апреля, что фильм «Марсианин» является доказательством того, что США стремятся к проведению совместных проектов в космосе, а также выразил сожаление относительно запрета на такое сотрудничество между двумя странами, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Марсианин». реж Ридли Скотт. 2015. США, Великобритания Американцы в космосе

«Когда я посмотрел «Марсианина», в котором изображено сотрудничество Китая и США в рамках марсианской спасательной операции в чрезвычайных обстоятельствах, там было показано, как наши коллеги в США стремятся сотрудничать с нами», — заявил Сюй на пресс-конференции, на которой он также пообещал сделать космические планы КНР «более прозрачными». «Однако вызывает сожаление то, что по причинам, которые всем известны, в данный момент на пути этого сотрудничества стоят определенные преграды», — отметил он.

По словам Дачжэ, космическая программа КНР будет по-прежнему служить интересам национальной безопасности и экономическим интересам в рамках «военно-гражданской» стратеги развития. Он, тем не менее, добавил, что эти шаги будут делаться с целью поддержания «мира во всем мире».

Как отмечается, продвижение космической программы является приоритетом для Пекина, который стремится установить свой статус в качестве космической державы. В Китае настаивают, что программа носит исключительно мирный характер, однако в Минобороны США подчеркнули все больший потенциал КНР в космосе.

В оборонном ведомстве США также отметили, что КНР разрабатывает методы противодействия использования космоса в случае конфликта.

Помимо гражданских проектов, Пекин провел испытание антиспутниковых ракет, в результате чего Конгресс США ввел запрет на сотрудничество между НАСА и китайскими коллегами космического агентства США.