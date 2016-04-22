Баку, 22 апреля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Ваан Мартиросян, который в сентябре прошлого года попросил вместе с супругой и малолетним ребенком политическое убежище в Азербайджане отправлен в третью страну вместе со своей семьей, сообщает АПА со ссылкой на правозащитницу Новелла Джафароглу. Она, однако, не смогла сказать, в какую страну именно отправлена семья Мартиросян.

APA Ваан Мартиросян с семьей на пресс-конференции в Баку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года Ваан Мартиросян, который называл себя гражданским активистом и руководителем «Внутринационального освободительного движения» через Грузию отправился в Азербайджан, где попросил политическое убежище. После чего он дал в Баку пресс-конференцию, на которой заявил, что как глава гражданской инициативы «Внутринациональное освободительное движение», «боролся с преступным режимом Сержа Саргсяна и тотальной коррупционной деятельностью власти в Армении. Именно из-за этой деятельности и другие мои соратники из этого движения на протяжении последних трех лет постоянно подвергались преследованиям и давлению со стороны органов власти Армении».

Армянские пользователи социальных сетей предполагают, что просьба о политическом убежище была обговорена с властями Азербайджана заранее. После использования Мартиросяна в пропагандистских целях Баку передал Мартиросянов в третью, можно не сомневаться, европейскую страну.