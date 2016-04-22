Ульяновск, 22 апреля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Чешская компания Trimill (Чехия, производитель станков и оборудования) передала авиастроительному комплексу Ульяновской области четыре фрезерных обрабатывающих центра, которые уже смонтированы и введены в эксплуатацию на АО «Авиастар-СП». Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, три центра будут эксплуатироваться в цехе механокаркасного производства для изготовления стальных и алюминиевых деталей самолета, еще один — в цехе подготовки производства для изготовления сложного технологического оснащения.

правительство Ульяновской области Управляющий директор АО «Авиастар-СП» Андрей Капустин, врио главы Ульяновской области Сергей Морозов и министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек

Оборудование Trimill эксплуатируется на предприятии с 2009 года, зарекомендовав себя как надежные высокопроизводительные станки, способные работать в три смены. По словам самолетостроителей, главными преимуществами данных станков является быстрая установка и ввод в эксплуатацию, высокая производительность, удобство обслуживания и эксплуатационная надежность. В 2014 году самолетостроительное предприятие закупило у Trimill еще четыре единицы высокоскоростного высокопроизводительного оборудования фирмы.

«Мы находимся на начальной стадии технического перевооружения. Достаточно большой этап уже пройден. Думаю, что продукция компании Trimill нам очень сильно поможет в части повышения производительности труда. Программа технического перевооружения предусматривает приобретение нового передового оборудования по всем технологическим переделам и рассчитана на несколько лет вперед», — подчеркнул управляющий директор АО «Авиастар-СП» Андрей Капустин.

По словам врио главы региона Сергея Морозова, Чешская Республика является стратегически важным партнером для Ульяновской области: «Подтверждением этому служит тот факт, что сразу две чешские компании — Hestego и Trimill не только выразили заинтересованность в локализации своих объектов в регионе, но уже приступили к активным действиям. Сегодняшняя передача АО «Авиастар-СП» станков Trimill, произведенных для ульяновского авиастроительного комплекса, — наглядный тому пример. И это лишь небольшая часть той большой работы, которую мы проделали, однако впереди у нас не менее амбициозные планы. В общей сложности к 2018 году на территории региона мы должны возвести не менее шести крупных станкостроительных заводов и около 10 предприятий, работающих в индустриальном парке «Заволжье». Многие из них будут являться поставщиками как для заводов Ульяновской области, так и для России в целом».

В свою очередь министр промышленности и торговли Чешской Республики Ян Младек отметил, что его страна уже 20 лет налаживает связи с российскими регионами: «Первоначально мы работали с теми субъектами, которые богаты природными ресурсами. В последнее время мы обратили внимание на такие регионы, как Ульяновская область, где структура экономики очень похожа на чешскую: важна роль перерабатывающей промышленности, автопрома и авиастроения. Это дает много возможностей для совместного сотрудничества».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Компания Trimill планирует открыть станкостроительное производство в Ульяновской области. Проект планируется реализовать в несколько этапов. На первом этапе компания арендует производственное помещение на территории завода «Форш». В сентябре 2016 года Trimill планирует завершить работы по обустройству площадки и приступить к производству станков.

По итогам реализации первой очереди проекта компания рассмотрит возможность строительства собственного предприятия на территории особой экономической зоны «Ульяновск». Объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей.

Обрабатывающие центры, которые компания намерена производить на площадке в Ульяновске, будут поставляться на предприятия машиностроительной отрасли в регионы России.