Москва, 22 апреля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Российский рубль укрепляется, несмотря на вялые продажи в нефти. Именно сейчас, в моменте, поддержку российской валюте оказывает активность экспортеров на внутреннем рынке, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Компании продают валюту и покупают рубли с тем, чтобы в срок до 25 апреля уплатить акцизы, НДПИ и НДС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Волатильность рубля

Читайте также: «Рост рубля под вопросом»

«Следующая неделя будет насыщенной для валютного рынка и для фондовых бирж. США выпустят много интересной статистики, Федрезерв проведет очередное заседание, по итогам которого инвесторы будут искать указания на ужесточение кредитно-денежной политики. Чем жестче и предметней будут комментарии по поводу ставки, тем значительней укрепится доллар США. Это будет актуально и в паре с рублем», — отметила Бодрова.

ЦБ РФ в конце апреля проведет заседание, в ходе которого предстоит решить вопрос с уровнем ключевой ставки. По её мнению, «с большой долей вероятности, показатель останется на текущей отметке в 11% годовых. Самый здравый прогноз состоит в том, что ключевая ставка в России в 2016 году останется двузначной».

Читайте также: «У рубля новый фактор влияния»

«Для рубля всё это означает сохранение высокой волатильности в парах с иностранными валютами. Ближе к финалу апреля рынок начнет выходить из позиций в преддверии длинных майских каникул», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за доллар США сегодня, 22 апреля, дают 66,19 руб. (-0,9%). Евро стоит 74,69 руб. (-0,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 25 апреля, составляют 66,21 руб. за американскую валюту и 74,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 119 и 124 копейки соответственно. Баррель нефти сорта Brent стоит $44,72.