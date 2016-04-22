Тюмень, 22 апреля, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Тюменское предприятие, которое занималось организацией питания одного из бюджетных учреждений, использовало мясо с фекалиями грызунов и делало из него пельмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном Россельхознадзоре.

Питер Артсен. В лавке мясника. 1551

Опасные для здоровья потребителей продукты питания были выявлены сотрудниками Россельхознадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе проверки был проведён отбор 25 проб молока и молочной продукции, мяса, полуфабрикатов из него и консервов. При осмотре содержимого холодильной камеры было обнаружено мясо свинины, поверхность с внутренней стороны была загрязнена фекалиям грызунов. В ходе проверки выявлены факты отсутствия ветеринарных сопроводительных документов на мясо, наличие нечитабельных клейм на тушах, что не позволяло установить сроки годности пищевых продуктов.

При проведении досмотра продукции и анализа представленных документов возникли сомнения относительно качества и безопасности пельменей, которые были расфасованы в пакеты для мусора. В итоге выяснилось, что пельмени были куплены у нелицензированного и неофициального производителя и являлись фальсификатом.

Днём ранее сотрудники проверили других поваров, кормивших также бюджетное учреждение. При проведении анализа сопроводительных документов на крупы, удостоверяющих их соответствие требованиям российского законодательства, установлен факт подделки декларации о соответствии (ТС №RUД-RU.ПТ42.В.1 143) на овсяные хлопья «Геркулес», а также фальсификации этикеток на продукцию. Кроме этого, большинств круп, находящихся на складе предприятия, имело маркировку, не соответствующую требованиям нормативных документов.

По фактам обнаруженных опасных продуктов ведётся следствие.

Также в апреле были обнаружены без малого 400 килограммов некачественных различных круп на складе столовой социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоздика». Руководство интерната оштрафовано.